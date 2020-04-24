2020-04-24T12:57:09+03:00
Общество

В Ярославле начали готовить к сезону фонтаны

Но когда их включат, пока не известно
Полина Вачнадзе
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В этом году в Ярославле будут работать 15 фонтановВ этом году в Ярославле будут работать 15 фонтановФото: Полина Вачнадзе
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В Ярославле началась подготовка к запуску фонтанов. После того, как все их расконсервируют, рабочие проверят насосы и продуют системы, после - очистят от накопившегося за зиму мусора чаши. После этого, фонтаны покрасят и приведут в нормальный вид.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля, в этом году в городе будут работать 15 фонтанов. Обычно, если позволяла погода, их запускали в начале мая. Когда в этом году начнут работать фонтаны, пока не известно - режим самоизоляции внес свои существенные коррективы в жизнь города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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