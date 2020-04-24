В ярославских библиотеках пройдет виртуальная "Библионочь"

24 Апр 2020 2020-04-24T12:29:34+03:00

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В субботу, 25 апреля, пройдет всероссийская акция "Библионочь", в которой примут участие и ярославские библиотеки. В этом году она приурочена к празднованию 75-летия Великой Победы.

Начнется "Библионочь" в 16:00 со всероссийского онлайн-марафона #75словПобеды группах портала «Культура.РФ». Известные актеры и писатели прочтут строки из военной корреспонденции и писем военных лет, а также отрывки из книг о фронте и тыле. Потом это сделают зрители.

В областной библиотеке имени Н.А.Некрасова к онлайн-марафону присоединятся в 20 часов. На портале «Культура.РФ» будут размещены четыре видеоролика о ярославских поэтах-фронтовиках. Один из них будет посвящен награжденному в 1944 году орденом Красной Звезды Вячеславу Рымашевскому, в жизни которого особое место занимала музейная работа. Эти видеоистории позже будут объединены в один фильм, его выложат на портале «Ярославика» и YouTube-канале библиотеки.

Ярославская областная специальная библиотека опубликует на своем сайте виртуальный журнал «Память огненных лет». Цикл мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовила Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова. На сайте библиотеки можно будет увидеть литературно-музыкальную встречу «Дорогами войны» с певицей Марией Дивной, прозвучит музыкальная композиция «И она ответила – Победа!», посвященная нашему земляку – композитору Вениамину Баснеру, автору музыки к песням «На безымянной высоте» и «С чего начинается Родина…». Кроме того, можно послушать стихи о войне в исполнении ярославской молодежи, принять

участие в мастер-классе по изготовлению открытки ко Дню Победы и поучаствовать в викторине.

Три площадки в рамках виртуальной акции «Библионочь-2020» 24 апреля на своем сайте откроет Областная детская библиотека им. И.К.Крылова. В разделе «Читаем стихи» в исполнении артистов прозвучат детские стихи и стихи о любви для старшеклассников. В разделе «Учим стихи» – пройдет занятие по теме «как быстро научиться запоминать стихи», а ценителей творчества ждет площадка «Ищем стихи», где будет организован мастер-класс

по изготовлению закладок.

ИСТОЧНИК KP.RU