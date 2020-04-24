2020-04-24T11:41:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Двое ярославцев, зараженные COVID-19, в крайне тяжелом состоянии

У троих состояние тяжелое
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Состояние здоровья 60 жителей региона врачи оценивают как средней тяжестиСостояние здоровья 60 жителей региона врачи оценивают как средней тяжестиФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Двое ярославцев в крайне тяжелом состоянии, трое - в тяжелом. Такую статистику опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Состояние здоровья 60 жителей региона, зараженных коронавирусом, врачи оценивают как средней тяжести. У 215 человек - как удовлетворительное, их жизни сейчас ничего не угрожает.

На данный момент в Ярославской области на лечении от коронавируса находятся 280 пациентов. Скончалась 60-летняя женщина, она - второй человек в регионе, который умер от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24