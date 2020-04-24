Двое ярославцев, зараженные COVID-19, в крайне тяжелом состоянии

24 Апр 2020 2020-04-24T11:41:39+03:00

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Двое ярославцев в крайне тяжелом состоянии, трое - в тяжелом. Такую статистику опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Состояние здоровья 60 жителей региона, зараженных коронавирусом, врачи оценивают как средней тяжести. У 215 человек - как удовлетворительное, их жизни сейчас ничего не угрожает.

На данный момент в Ярославской области на лечении от коронавируса находятся 280 пациентов. Скончалась 60-летняя женщина, она - второй человек в регионе, который умер от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU