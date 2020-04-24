2020-04-24T10:33:15+03:00
Общество

Ярославская область присоединилась к проекту «Путешествие по электронному паспорту»

Побывать в разных уголках страны можно будет в режиме онлайн
Светлана Крутикова
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Ярославская область присоединилась к проекту «Путешествие по электронному паспорту»Ярославская область присоединилась к проекту «Путешествие по электронному паспорту»Фото: Правительство Ярославской области
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Ярославские туристско-информационные центры присоединились к акции «Путешествие по электронному паспорту».

В рамках проекта участники смогут совершить онлайн-путешествия по России и ответить на вопросы викторины. За каждый правильный ответ будут начислять 100 баллов на электронный паспорт. Воспользоваться накопленными бонусами можно будет до конца 2021 года во время реального путешествия по России.

- Подобные проекты - хорошая мера стимулирования отложенного в период карантина спроса. Постепенно к этому проекту подключаются все города региона, - рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова.

Оформить электронный паспорт можно на сайте http://vtravelbot.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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