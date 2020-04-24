Ярославская область присоединилась к проекту «Путешествие по электронному паспорту»

24 Апр 2020 2020-04-24T10:33:15+03:00

Побывать в разных уголках страны можно будет в режиме онлайн

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Ярославские туристско-информационные центры присоединились к акции «Путешествие по электронному паспорту».

В рамках проекта участники смогут совершить онлайн-путешествия по России и ответить на вопросы викторины. За каждый правильный ответ будут начислять 100 баллов на электронный паспорт. Воспользоваться накопленными бонусами можно будет до конца 2021 года во время реального путешествия по России.

- Подобные проекты - хорошая мера стимулирования отложенного в период карантина спроса. Постепенно к этому проекту подключаются все города региона, - рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова.

Оформить электронный паспорт можно на сайте http://vtravelbot.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU