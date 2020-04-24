В Рыбинске у родителей отобрали двоих сыновей

24 Апр 2020 2020-04-24T10:05:21+03:00

Мать и отец не заботились о здоровье мальчишек

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Ярославские приставы передали органам опеки и попечительства двоих детей. Мальчишек забрали у родителей, которые плохо заботились об их здоровье.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области, мальчики нуждались в квалифицированной медицинской помощи, но родители на это обращали мало внимания. В итоге департамент образования обратился в суд с требованием ограничить отца и мать в родительских правах, отобрать у них детей и взыскать алименты на содержание несовершеннолетних.

- Дети были переданы представителю органов опеки и попечительства и доставлены для осмотра в медицинскую организацию. Родители теперь обязаны выплачивать алименты на содержание детей, - пояснили в пресс-службе ярославского УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU