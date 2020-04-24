В Рыбинске у родителей отобрали двоих сыновей
Ярославские приставы передали органам опеки и попечительства двоих детей. Мальчишек забрали у родителей, которые плохо заботились об их здоровье.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области, мальчики нуждались в квалифицированной медицинской помощи, но родители на это обращали мало внимания. В итоге департамент образования обратился в суд с требованием ограничить отца и мать в родительских правах, отобрать у них детей и взыскать алименты на содержание несовершеннолетних.
- Дети были переданы представителю органов опеки и попечительства и доставлены для осмотра в медицинскую организацию. Родители теперь обязаны выплачивать алименты на содержание детей, - пояснили в пресс-службе ярославского УФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU