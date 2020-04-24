Цифровые пропуска – борьба с коронавирусом или что-то другое?

24 Апр 2020 2020-04-24T09:51:39+03:00

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Ярославская область вошла в число регионов первой очереди, где в ближайшее время введут цифровые пропуска. Зачем это нужно? Мы попросили прокомментировать ситуацию депутата Ярославской областной Думы от фракции КПРФ Эльхана Мардалиева.

- Ранее QR-коды в целях борьбы с распространением коронавируса были введены в Москве и Московской области. Теперь, как сообщили в Минкомсвязи, систему внедрят еще в Костромской, Тульской, Тамбовской, Владимирской, Белгородской и Орловской областях. Но так ли это необходимо?

- На последнем заседании облдумы лидер фракции КПРФ Александр Воробьев попросил чиновников правительства объяснить, что и почему они планируют делать в плане внедрения цифровых пропусков.

Заместитель губернатора Андрей Шабалин пояснил, что Ярославская область подала просьбу о первоочередном подключении к этой системе. Для получения разовых пропусков нужно будет воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». В приложении необходимо указать причину выхода, конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство( если на машине), а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время.

По мнению властей, необходимо ограничить выход людей на улицу, исходя из заботы об их здоровье.

Оправданы ли такие жесткие меры? Ведь речь идет не только о водителях, но и о тех, кто пользуется общественным транспортом или передвигается пешком. Для нас это – большой вопрос!

Есть смысл изолировать инфицированных от здоровых, а не здоровых от здоровых! Между тем, на момент нашего с вами разговора в регионе насчитываются 261 зараженный и примерно 1,4 миллиона неинфицированных здоровых людей. На мой взгляд, в этой ситуации заставлять получать цифровые пропуска почти полтора миллиона здоровых людей –нецелесообразно. Может быть, лучше стоит задуматься над обеспечением населения тотальным тестированием на коронавирус, и тем самым выявить и изолировать инфицированных от здоровых, выдав им эти пропуска?

Беспокоят сразу несколько вопросов. Во-первых, очевидны элементы тотальной слежки, когда нам придется испрашивать изволения властей на каждый свой шаг. Во-вторых, многие люди работают не по трудовым книжкам – у них наверняка возникнут проблемы с получением пропусков. А это – новый удар по доходам граждан и деятельности предприятий. Правда, нас убеждают, что получить пропуска будет легко и просто – но тогда зачем их вообще вводить, какой в них смысл? И не превратится ли в связи с этим наша область в одну большую «тюрьму» для всех ее жителей, в которой на каждый свой шаг надо получить разрешение ?

Одним словом, введение цифровых пропусков – очень спорный вопрос. На мой взгляд, вопросы изоляции инфицированных людей можно решить иными, более простыми и прозрачными методами, не мешая абсолютному большинству жителей Ярославской области жить, работать и отдыхать.