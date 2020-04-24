2020-04-24T09:37:22+03:00
Общество

В Ярославле разыскивают 11-летнего Андрея Короткова

Мальчик ушел из дома 20 апреля
Светлана Крутикова
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В Ярославле ищут 11-летнего Андрея Короткова. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской областиВ Ярославле ищут 11-летнего Андрея Короткова. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области
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В Ярославле разыскивают 11-летнего Андрея Короткова. 20 апреля мальчик ушел из дома в Дзержинском районе и до настоящего момента не вернулся.

- На вид ребенку около 13 лет, одет он был в красную куртку, на голове черно-белая шапка, на ногах светлые ботинки, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Если вы что-то знаете о местонахождении Андрея Короткова или обстоятельствах его исчезновения, сообщите по телефону следственного отдела по Дзержинскому району 8-962-209-00-13 или по телефону ОМВД России по Дзержинскому району 8 (4852) 55-02-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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