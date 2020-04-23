2020-04-23T17:06:53+03:00
Общество

Суд запретил расширять действующее кладбище под Рыбинском

Сначала администрация должна оформить документы
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Прокуратура обратилась в суд с иском запретить органам местного самоуправления производить новые захороненияПрокуратура обратилась в суд с иском запретить органам местного самоуправления производить новые захороненияФото: Полина Вачнадзе
Изменить размер текста:

Рыбинский суд запретил строительство нового кладбища рядом со старым в селе Покров Рыбинского района. Проверка, проведенная прокуратурой, установила, что администрация сельского поселения расширила уже существующее кладбище, присоединив к нему смежный земельный участок. Причем, сделано это было без каких-либо разрешительных документов.

- Законодательство о погребении и похоронном деле, санитарно-эпидемиологическое и градостроительное законодательство предписывает в случае строительства и реконструкции места погребения разработку проектной документации, получение положительного заключения экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизы, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию такого объекта, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Этих бумаг у местной администрации не было. Защищая права жителей ближайших к кладбищу населенных пунктов, прокуратура обратилась в суд с иском запретить органам местного самоуправления производить новые захоронения, пока не будут оформлены все необходимые документы. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд запретил расширять действующее кладбище под Рыбинском
В Ярославле изменили состав продуктовых наборов для школьников
Ярославские полицейские выявили двух нарушителей самоизоляции
Сотрудник ярославской областной больницы болен коронавирусом
В Тутаеве провели дезинфекцию детсадов, закрытых из-за болезни родителя одного из воспитанников
Ярославский бизнес помогает медикам и жителям региона
В Ярославской области будут введены электронные пропуска
Ярославским врачам доплатят за работу с больными COVID-19
В Ярославской области открылся фестиваль колокольного искусства
Ярославна взяла кредитов на миллион рублей, чтобы "снять порчу" с мужчины с сайта знакомств
В Ярославской области еще 35 человек заразились коронавирусом
Ярославские парки обрабатывают от клещей
Не сказала, где находится дочь: ярославец до смерти избил пожилую женщину
У 65% ярославцев COVID-19 протекает бессимптомно
В Ярославской области развернут более 600 коек для больных коронавирусом
В Ярославле нашли массу нарушений в частных детских яслях
Почта России увеличивает цены на ряд своих услуг
В Рыбинске беременная женщина скрыла, что больна коронавирусом
В Ярославской области на девочку-подростка упали футбольные ворота
Ярославцам вернут деньги за неиспользованные проездные