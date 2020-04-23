Суд запретил расширять действующее кладбище под Рыбинском

23 Апр 2020 2020-04-23T17:06:53+03:00

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Рыбинский суд запретил строительство нового кладбища рядом со старым в селе Покров Рыбинского района. Проверка, проведенная прокуратурой, установила, что администрация сельского поселения расширила уже существующее кладбище, присоединив к нему смежный земельный участок. Причем, сделано это было без каких-либо разрешительных документов.

- Законодательство о погребении и похоронном деле, санитарно-эпидемиологическое и градостроительное законодательство предписывает в случае строительства и реконструкции места погребения разработку проектной документации, получение положительного заключения экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизы, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию такого объекта, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Этих бумаг у местной администрации не было. Защищая права жителей ближайших к кладбищу населенных пунктов, прокуратура обратилась в суд с иском запретить органам местного самоуправления производить новые захоронения, пока не будут оформлены все необходимые документы. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU