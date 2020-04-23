В Ярославле изменили состав продуктовых наборов для школьников

23 Апр 2020 2020-04-23T16:16:19+03:00

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Мэр Ярославля Владимир Волков посетил школу №49, пообщался с родителями учеников, которым выдали продуктовые наборы а следующие две недели самоизоляции.

Это уже второй этап раздачи продуктов для детей-льготников. Подготовлено 17 тысяч наборов, по просьбам родителей их состав был изменен. Новый продовольственный набор состоит из тушеной говядины, консервированной рыбы, сгущенного молока, муки, геркулеса, макаронных изделий, зеленого горошка и печенья. В наборе за 600 рублей еще входит сахарный песок, а за 650 рублей — гречка и шоколадный батончик.

— Мы решили разнообразить ассортимент, так как меню у нас цикличное, и должна быть заменяемость продуктов. В первый раз мы предложили продукты, которые расходуются долго, например, литровая бутылка подсолнечного масла. Сейчас включили сгущенное молоко, зеленый горошек. Вся консервация проверена в лаборатории, качество очень хорошее. Преимущество отдано местным производителям, — отметил генеральный директор

ООО «Социальное питание» Владимир Руденко.

Выдается два вида наборов: на 600 рублей, если школьник учится пять дней в неделю, и на 650 рублей, если учится на шестидневке.

ИСТОЧНИК KP.RU