2020-04-23T15:20:03+03:00
Общество

Ярославские полицейские выявили двух нарушителей самоизоляции

Возбуждены дела об административных правонарушениях
Полина Вачнадзе
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Возбуждены дела об административных правонарушенияхВозбуждены дела об административных правонарушенияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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После того, как в Ярославской области ввели ограничения для предупреждения распространения коронавируса, полиция наравне с представителями местных администраций контролирует, как исполняется Указ губернатора.

По данным на 22 апреля, в регионе возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении двух ярославцев, нарушивших режим самоизоляции. При этом оба нарушителя прекрасно знали, что заражены COVID-19 и должны свести к нулю все свои контакты. Теперь за то, что указ губернатора им не указ, ярославцам придется заплатить штраф.

- Было выявлено шесть фактов нарушения правил поведения граждан на объектах розничной торговли, связанных с запретом на осуществление определенных видов деятельности. Составлены два протокола, оба они направлены в суд, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Особое внимание уделяется работе с пожилыми жителями региона, которые находятся в группе риска и их выход за пределы квартир крайне нежелателен. Если наряд полиции встречает на улице пенсионера, штраф ему не выписывается, а только разъясняется порядок соблюдения режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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