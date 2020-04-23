2020-04-23T14:46:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудник ярославской областной больницы болен коронавирусом

Он работает в гематологическом отделении
Полина Вачнадзе
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Сотрудник ярославской областной больницы болен коронавирусомСотрудник ярославской областной больницы болен коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Положительный результат на коронавирусную инфекцию дал анализ одного из сотрудников гематологического отделения ярославской Областной больницы. Согласно постановлению регионального Роспотребнадзора, все врачи и другие работники больницы, у которых был контакт с зараженным, уже обследованы и у них взяты мазки на COVID-19.

Госпитализация профильных пациентов в областную больницу продолжается, но в другое отделение лечебного учреждения. Их наблюдают специалисты, не входившие в контактную группу зараженного.

Напомним, что за сутки в Ярославской области количество больных коронавирусом увеличилось на 35 человек. За все время эпидемии выздоровели 19 ярославцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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