2020-04-23T14:14:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тутаеве провели дезинфекцию детсадов, закрытых из-за болезни родителя одного из воспитанников

Распоряжение о закрытии дежурных групп дал Роспотребнадзор
Полина Вачнадзе
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Обработаны здания детских садов, игровые площадки, внутри также проведена дезинфекцияОбработаны здания детских садов, игровые площадки, внутри также проведена дезинфекцияФото: Правительство Ярославской области
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В Тутаевском районе сегодня, 23 апреля, провели дезинфекцию двух детских садов, в которых вчера закрыли дежурные группы. На место выезжали сотрудники войсковой части, им поручили обработку дошкольных учреждений.

Напомним, что дежурные группы детских садов были закрыты по распоряжению Роспотребнадзора: тест на коронавирус дал положительный результат у родителя одного из воспитанников садика. У остальных родителей и сотрудников дошкольного учреждения уже взяли анализы, ожидаются результаты.

Обработаны здания детских садов, игровые площадки, внутри также проведена дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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