В Тутаеве провели дезинфекцию детсадов, закрытых из-за болезни родителя одного из воспитанников
В Тутаевском районе сегодня, 23 апреля, провели дезинфекцию двух детских садов, в которых вчера закрыли дежурные группы. На место выезжали сотрудники войсковой части, им поручили обработку дошкольных учреждений.
Напомним, что дежурные группы детских садов были закрыты по распоряжению Роспотребнадзора: тест на коронавирус дал положительный результат у родителя одного из воспитанников садика. У остальных родителей и сотрудников дошкольного учреждения уже взяли анализы, ожидаются результаты.
Обработаны здания детских садов, игровые площадки, внутри также проведена дезинфекция.
ИСТОЧНИК KP.RU