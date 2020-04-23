В Тутаеве провели дезинфекцию детсадов, закрытых из-за болезни родителя одного из воспитанников

23 Апр 2020 2020-04-23T14:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тутаевском районе сегодня, 23 апреля, провели дезинфекцию двух детских садов, в которых вчера закрыли дежурные группы. На место выезжали сотрудники войсковой части, им поручили обработку дошкольных учреждений.

Напомним, что дежурные группы детских садов были закрыты по распоряжению Роспотребнадзора: тест на коронавирус дал положительный результат у родителя одного из воспитанников садика. У остальных родителей и сотрудников дошкольного учреждения уже взяли анализы, ожидаются результаты.

Обработаны здания детских садов, игровые площадки, внутри также проведена дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU