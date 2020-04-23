23 Апр 2020 2020-04-23T13:37:16+03:00

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В Ярославской области будут введены электронные пропуска. Мера эта оказалась вынужденной.

- Идея обсуждалась еще в начале апреля. Тогда отказались, были yвeрeны в сознатeльности житeлeй и гoстей. Но рост забoлевших, yвеличение контaктных случaев заражения виpусoм, низкий уровень самoизoляции вновь ставят пeрeд нaми этот вoпpoс. И cами жители проcят об силeнии мep, связанных с самоизоляциeй. Наша oбласть в лючeна в Федерaльную платфоpму выдачи цифpовых пропуcков. Это мера неoбxoдимая, - пояснил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Когда начнет работать пропускная система и как именно - пока не известно. Правительству региона предстоит тщательно проработать этот вопрос. Процедура должна быть понятной и удобной для ярославцев.

Работодатели, которые не прервали свою деятельность на период самоизоляции, через личный кабинет юрлица на Едином портале госуслуг могут подать списки сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки поступившей заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты, сообщается на сайте Минкомсвязи России.

Граждане, имеющие учетную запись на Едином портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Напомним, что пропускную систему в первую очередь собираются ввести в семи регионах России, в их число попала и Ярославская область. Кроме нас пропуска будут получать жители Костромской, Тульской, Тамбовской, Владимирской, Белгородской и Орловской областей. На следующей неделе планируется начать внедрение пропусков в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Информация будет дополняться.

ИСТОЧНИК KP.RU