Ярославским врачам доплатят за работу с больными COVID-19

23 Апр 2020 2020-04-23T12:47:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославские врачи получат стимулирующие выплаты за работу с пациентами, больными коронавирусом, и теми, кто находится в группе риска заражения инфекцией. На эти цели из резервного фонда регионального правительства выделили 50,6 миллиона рублей.

Правительство определило, кто получит выплаты. В список вошли врачи и фельдшеры скорой помощи, медсестры, врачи-инфекционисты, врачи общей практики, педиатры, терапевты, пульмонологи. Полный перечень профессий прописан в Постановлении правительства №415. Оплату произведут за апрель, сумма выплаты будет зависеть от занимаемой должности.

- Департамент уже заключил соглашения с инфекционной больницей, госпиталем ветеранов, станцией скорой медицинской помощи. Денежные средства до этих организаций довели в полном объеме. Сегодня подпишем соглашения еще с 8 медучреждениями, - рассказал зaмеcтитель директорa регионального департамента здравоохранения и фармации Олег Авeркин.

ИСТОЧНИК KP.RU