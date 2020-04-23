В Ярославской области открылся фестиваль колокольного искусства

23 Апр 2020 2020-04-23T12:19:06+03:00

В этом году произведения исполнят только ростовские мастера Фото: Правительство Ярославской области

В этом году из-за коронавируса произведения исполнят только ростовские звонари

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Сегодня, 23 апреля, в Ростове открылся фестиваль колокольного искусства «Пасхальная звонильная неделя». Это мероприятие уже в третий раз организует музей-заповедник «Ростовский кремль».

В программе задействуют колокольни и звонницы храмов и монастырей города и его округи. В этом году из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, произведения исполнят только ростовские звонари. Ранее на фестиваль приезжали мастера из Ярославля, Костромы, Москвы и Петербурга.

- Звонари воздержатся от проведения совместных трапез и поздравления прихожан. Также мы отменили традиционные творческие встречи и мастер-классы на передвижной музейной звоннице, - рассказал участник фестиваля, звонарь «Ростовского кремля» Василий Садовников.

Кроме того, по старинной традиции на пасхальной неделе все желающие могли подняться на колокольню и попробовать себя в роли звонаря. В этот раз вход для посетителей закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU