Ярославна взяла кредитов на миллион рублей, чтобы "снять порчу" с мужчины с сайта знакомств

23 Апр 2020 2020-04-23T11:51:42+03:00

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С мужчиной из Ленинградской области жительница Ярославля познакомилась на сайте знакомств. Завязалось общение, которое постепенно переросло в довольно доверительные отношения. Мужчина поделился со своей новой знакомой бедой: якобы на него и его ребенка наложена порча, которая бьет по здоровью и спасти их может одна-единственная женщина экстрасенс.

Сердобольная ярославна не осталась в стороне. Она позвонила чудо-целительнице, телефон любезно предоставил мужчина с сайта, и ясновидящая подтвердила: да, действительно порча есть, но ее дар может спасти отца и дочь. Конечно, не за спасибо.

Такая помощь ближним влетела потерпевшей в копеечку, вернее, в миллион. За несколько месяцев работы по снятию порчи ярославна перечислила экстрасенсу более миллиона рублей, для этого ей даже пришлось взять несколько потребительских кредитов.

Мужчина оставался на связи, рассказывал об улучшении состояния здоровья, обещал приехать и вернуть все деньги. Да, несмотря на потраченные средства,

пара не виделась в реальной жизни, их роман носил исключительно телефонный характер. А потом и он закончился: житель Ленинградской области сначала написал, что ему стало хуже, а потом и вовсе перестал выходить на связь. Тут доверчивая дама поняла, что ее обманули и подала заявление в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены и задержаны оба соучастника преступления - лжеэкстрасенс и ее подельник. Выяснилось, что молодой человек для привлечения женщин размещал на сайтах знакомств чужую фотографию.

- Следователем СО ОМВД России по Заволжскому городскому району города Ярославля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU