Ярославские парки обрабатывают от клещей

23 Апр 2020 2020-04-23T11:03:56+03:00

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В Ярославле от клещей обрабатывают места массового отдыха. Опрыскивание провели уже в парке на Даманском острове, на улице Подзеленье, а также в парках «Нефтяник», «Юбилейный», «Детский» и «30-летия Победы».

- При проведении работ учитываем метеопрогноз. В частности, осадков не должно предвидеться в ближайшие три дня. Через несколько дней после обработки проведем контроль эффективности. Кроме того, повторим его еще и через 15-20 дней, - сообщил директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Необходимо опрыскать еще 136 гектаров городских территорий с зелеными насаждениями. Работу планируют завершить к середине следующей недели. На всех участках после обработки устанавливают информационные таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU