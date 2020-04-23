2020-04-23T10:30:09+03:00
Происшествия

Не сказала, где находится дочь: ярославец до смерти избил пожилую женщину

Злоумышленник предстанет перед судом
Светлана Крутикова
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Ярославец до смерти избил пожилую женщинуЯрославец до смерти избил пожилую женщинуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославле завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.

Следствие установило, что в ноябре 2018 года обвиняемый, пытаясь найти свою знакомую, с которой у него ранее произошел конфликт, отправился к ней домой. В квартире находилась мать женщины. О том, где находится дочь, пенсионерка ничего не сказала. Тогда мужчина избил пожилую женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась.

- Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемый находится под стражей, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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