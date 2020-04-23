У 65% ярославцев COVID-19 протекает бессимптомно
У 65% людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 болезнь протекает бессимптомно, сообщает региональный оперативный штаб. Именно это влияет на рост заболеваемости в области.
По мнению начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Любови Шишкиной, рост числа заболевших коронавирусом никак не связан с возобновлением работы предприятий. Он вызван в первую очередь тем, что жители региона плохо соблюдают режим самоизоляции, а также увеличением числа тестирований. Если в начале эпидемического периода каждый день делали около 200 анализов, то сейчас - около 1000 в сутки.
- По одному случаю заболевания у нас определяется большой круг контактов и анализы контактируемых часто оказываются положительными. Но так как люди не чувствуют симптомов заболевания, то и не считают нужным ограничивать себя в передвижениях. Они продолжают свободно общаться и невольно заражают других, в том числе тех, у кого болезнь может протекать в очень тяжелой форме. Поэтому настоятельно просим соблюдать режим, чтобы не разносить инфекцию по всему региону, - пояснила Любовь Шишкина.
ИСТОЧНИК KP.RU