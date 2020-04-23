У 65% ярославцев COVID-19 протекает бессимптомно

23 Апр 2020 2020-04-23T10:02:19+03:00

Люди не чувствуют симптомов заболевания, поэтому не ограничивают себя в контактах. ФОТО: группа Коронавирус. Оперштаб Ярославской области во ВКонтакте

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У 65% людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 болезнь протекает бессимптомно, сообщает региональный оперативный штаб. Именно это влияет на рост заболеваемости в области.

По мнению начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Любови Шишкиной, рост числа заболевших коронавирусом никак не связан с возобновлением работы предприятий. Он вызван в первую очередь тем, что жители региона плохо соблюдают режим самоизоляции, а также увеличением числа тестирований. Если в начале эпидемического периода каждый день делали около 200 анализов, то сейчас - около 1000 в сутки.

- По одному случаю заболевания у нас определяется большой круг контактов и анализы контактируемых часто оказываются положительными. Но так как люди не чувствуют симптомов заболевания, то и не считают нужным ограничивать себя в передвижениях. Они продолжают свободно общаться и невольно заражают других, в том числе тех, у кого болезнь может протекать в очень тяжелой форме. Поэтому настоятельно просим соблюдать режим, чтобы не разносить инфекцию по всему региону, - пояснила Любовь Шишкина.

ИСТОЧНИК KP.RU