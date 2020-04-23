2020-04-23T09:21:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области развернут более 600 коек для больных коронавирусом

Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов
Светлана Крутикова
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Более 600 коек для больных COVID-19 развернут в регионе к концу апреляБолее 600 коек для больных COVID-19 развернут в регионе к концу апреляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Ярославской области к концу апреля появится более 600 коек для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов на совещании, которое провел премьер-министр России Михаил Мишустин.

- Система здравоохранения области подготовлена к возможному негативному развитию ситуации. Все больницы, которые принимают больных коронавирусом, оснащаются средствами индивидуальной защиты, необходимыми медикаментами. В медучреждениях есть двухнедельный запас медицинских масок, кожных антисептиков, дезинфицирующих средств и лекарственных препаратов, - пояснил Дмитрий Миронов.

Несмотря на то, что количество заболевших увеличивается, ситуацию в регионе оценивают как управляемую. В Ярославской области с начала пандемии выявили 228 случаев COVID-19. 18 пациентов уже выздоровели, один больной умер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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