В Ярославской области развернут более 600 коек для больных коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T09:21:10+03:00

Более 600 коек для больных COVID-19 развернут в регионе к концу апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Ярославской области к концу апреля появится более 600 коек для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов на совещании, которое провел премьер-министр России Михаил Мишустин.

- Система здравоохранения области подготовлена к возможному негативному развитию ситуации. Все больницы, которые принимают больных коронавирусом, оснащаются средствами индивидуальной защиты, необходимыми медикаментами. В медучреждениях есть двухнедельный запас медицинских масок, кожных антисептиков, дезинфицирующих средств и лекарственных препаратов, - пояснил Дмитрий Миронов.

Несмотря на то, что количество заболевших увеличивается, ситуацию в регионе оценивают как управляемую. В Ярославской области с начала пандемии выявили 228 случаев COVID-19. 18 пациентов уже выздоровели, один больной умер.

ИСТОЧНИК KP.RU