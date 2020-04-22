Почта России увеличивает цены на ряд своих услуг

22 Апр 2020 2020-04-22T16:46:14+03:00

В среднем расценки повысятся на 4,6 процента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среднем расценки повысятся на 4,6 процента

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Индексация почтовых услуг ежегодно происходит в апреле. Этот год не стал исключением, правда, подорожание коснется только заказных писем и карточек, а также бандеролей с объявленной ценностью. Стоимость отправки писем и бандеролей может вырасти в среднем на 4,6%.

- Индексация позволяет покрыть часть операционных затрат Почты России, относящихся к оказанию универсальных услуг связи, включая необходимое увеличение фонда оплаты труда, транспортные расходы, затраты на закупку материалов, ремонт оборудования и другое, - пояснил главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Ярославской области - АО "Почта России" Геннадий Додохов.

Без изменений останутся цены на простые письма и карточки, простые и заказные бандероли, оплаты каждых последующих 20 граммов для всех писем и 100 граммов - для всех бандеролей.

Стоимость услуг по отправке почты:

- открытка простая - 21,60 р.

- открытка заказная - 48 р. (было 46,88 р.)

- простое письмо до 20 граммов - 27,60 р.

- письмо заказное до 20 граммов - 64,80 р. (было 60 р.)

- письмо с объявленной ценностью до 20 граммов - 135,60 р. (было 132 р.)

- простая бандероль до 100 граммов - 48 р.

- заказная бандероль до 100 граммов - 84 руб.

- плата за каждые последующие 20 граммов письма и бандероли - 3,60 р.

- плата за каждые полные или неполные 500 граммов веса бандероли с объявленной ценностью в зависимости от расстояния пересылки в зависимости от расстояния:

до 600 км - 135,6 р. (было 126 р.)

от 601 до 2000 км - 144 р. (было 138 р.)

от 2001 до 5000 км - 162 р. (было 156 р.)

от 5001 до 8000 км - 174 р. (было 168 р.)

свыше 8000 км - 198 р. (192 р.)

- почтовый сбор за каждые полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной

ценностью при пересылке авиасообщением - 134,40 р. (было 132 р.)

- плата за каждую перегрузку бандеролей с объявленной ценностью, пересылаемых

воздушным транспортом, за каждые полные или неполные 500 г веса - 48 р. (было 44,40 р.)

- плата за объявленную ценность бандероли за каждый полный или неполный рубль - 0,04 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU