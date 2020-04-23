2020-04-23T09:01:19+03:00
Общество

В Ярославле нашли массу нарушений в частных детских яслях

Проверили ясли в Дзержинском районе
Полина Вачнадзе
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В яслях нашли массу нарушений. ФОТО: прокуратура Дзержинского районаВ яслях нашли массу нарушений. ФОТО: прокуратура Дзержинского района
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Прокуратура Дзержинского района нагрянула с проверкой в частные детские ясли, которые работали в Дзержинском районе. Сотрудники нашли немало нарушений, многие из них могли серьезно сказаться на здоровье малышей.

Например, в медицинской книжке повара, которая по совместительству являлась и воспитателем, не было сведений о прививках от кори, дифтерии, гепатита "А" и "В", а аттестация на знание санитарных правил оказалась просроченной. У младшего воспитателя на момент проверки личной медицинской книжки и вовсе не оказалось.

Кроме этого, в яслях не было примерного меню, рассчитанного на две недели, а то, что имелось - недельное - не содержало сведений о пищевых веществах и энергетической ценности блюд, и не соответствовало фактическому меню. Также отсутствовали суточные пробы всех блюд и кулинарных изделий, для разделки сырых и готовых продуктов использовались одни и те же столы, ножи и доски. На некоторых продуктах не было

маркировок.

Постельное белье стиралось на кухне. Оно не имело маркировок, работники яслей не смогли предоставить график смены постелей и полотенец.

- Прокуратурой района по результатам проверки в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения. Деятельность яслей не осуществляется с момента проведения проверки, - сообщили в прокуратуре Дзержинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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