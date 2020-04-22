В Ярославской области на девочку-подростка упали футбольные ворота
По факту травмирования 13-летней девочки на детской площадке у школы в Пошехонье, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
Напомним, что ЧП произошло вечером во вторник, 21 апреля. В ходе проведенной проверки, следователи установили, что на подростка упали футбольные ворота. В итоге девочка получила черепно-мозговую травму. Ее прооперировали, состояние врачи оценивают как тяжелое.
- В рамках уголовного дела следователями будут подробно изучены обстоятельства и причины произошедшего, и будет дана юридическая оценка действиям или бездействию должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU