2020-04-22T15:52:53+03:00
Происшествия

В Ярославской области на девочку-подростка упали футбольные ворота

ЧП произошло на детской площадке у школы в Пошехонье
Полина Вачнадзе
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На подростка упали футбольные ворота. ФОТО: СКР по Ярославской областиНа подростка упали футбольные ворота. ФОТО: СКР по Ярославской области
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По факту травмирования 13-летней девочки на детской площадке у школы в Пошехонье, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Напомним, что ЧП произошло вечером во вторник, 21 апреля. В ходе проведенной проверки, следователи установили, что на подростка упали футбольные ворота. В итоге девочка получила черепно-мозговую травму. Ее прооперировали, состояние врачи оценивают как тяжелое.

- В рамках уголовного дела следователями будут подробно изучены обстоятельства и причины произошедшего, и будет дана юридическая оценка действиям или бездействию должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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