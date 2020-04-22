Ярославцам вернут деньги за неиспользованные проездные
Ярославцам, которые купили проездные билеты на общественный транспорт города, но не использовали их, вернут потраченные деньги.
Правда, деньги отдадут только при соблюдении ряда условий. А именно:
- по проездному билету в период его действия не было совершено ни одной поездки,
- документ был куплен до наступления нерабочих дней, установленных Указом Президента РФ от 25 марта и 2 апреля,
- дата начала действия проездного билета совпадает с датой нерабочих дней, установленных главой государства.
Если все требования соблюдены, нужно подать заявление на возврат денег. Это можно сделать по адресу: Ярославль, улица Советская, дом №64. Деньги должны вернуть в течение 10 дней с момента подачи заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU