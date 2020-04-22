Разгул стихии в Ярославской области: ветер не стихает

22 Апр 2020 2020-04-22T14:56:22+03:00

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В Ярославской области ветреная погода, пришедшая в регион вчера, не стихает и не думает стихать. Наоборот, ветер в некоторых районах даже усилится. Об этом предупредило Главное областное Управление МЧС России. 22 апреля ожидается усиление северного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, иногда даже - до 23 метров в секунду.

Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением и обрывами ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, нарушением в системе ЖКХ, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.

Так что будьте аккуратнее!

ИСТОЧНИК KP.RU