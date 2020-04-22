2020-04-22T14:31:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по возрастам: кто чаще заболевает коронавирусом в Ярославской области

Больше всего выявленных случаев у ярославцев от 30 до 49 лет
Полина Вачнадзе
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Больше всего выявленных случаев у ярославцев от 30 до 49 летБольше всего выявленных случаев у ярославцев от 30 до 49 летФото: Правительство Ярославской области
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Оперативный штаб "СТОП. Коронавирус. Ярославская область" опубликовал интересную статистику. Согласно этим данным, больше всего выявленных случаев коронавирусной инфекции - у ярославцев в возрасте от 30 до 49 лет. На втором месте - более возрастные жители Ярославского региона - люди от 50 до 64 лет. На третьей позиции - ярославцы от 65 лет и старше.

Чем младше люди, тем меньше они попадают на больничные койки с коронавирусом. На четвертом месте по заболеваемости - дети и подростки от 7 до 17 лет, на пятом - молодые люди от 18 до 29-и. На последнем месте - дети до 7 лет.

Напомним, что в Ярославской области с момента начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 228 пациентам. Сегодня, 22 апреля, в регионе зафиксирована первая смерть от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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