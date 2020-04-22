Статистика по возрастам: кто чаще заболевает коронавирусом в Ярославской области

22 Апр 2020 2020-04-22T14:31:31+03:00

Больше всего выявленных случаев у ярославцев от 30 до 49 лет Фото: Правительство Ярославской области

Больше всего выявленных случаев у ярославцев от 30 до 49 лет

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб "СТОП. Коронавирус. Ярославская область" опубликовал интересную статистику. Согласно этим данным, больше всего выявленных случаев коронавирусной инфекции - у ярославцев в возрасте от 30 до 49 лет. На втором месте - более возрастные жители Ярославского региона - люди от 50 до 64 лет. На третьей позиции - ярославцы от 65 лет и старше.

Чем младше люди, тем меньше они попадают на больничные койки с коронавирусом. На четвертом месте по заболеваемости - дети и подростки от 7 до 17 лет, на пятом - молодые люди от 18 до 29-и. На последнем месте - дети до 7 лет.

Напомним, что в Ярославской области с момента начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 228 пациентам. Сегодня, 22 апреля, в регионе зафиксирована первая смерть от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU