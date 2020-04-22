Как ярославцам оформить льготы на комуслуги во время самоизоляции?

22 Апр 2020 2020-04-22T14:11:27+03:00

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В связи с пандемией, вызванной распространением коронавируса по России, россиянам на полгода продлили все социальные выплаты и пособия. Что это значит? Если вы являетесь получателем каких-либо льгот, то в ближайшие шесть месяцев вам не нужно собирать все необходимые бумаги и предоставлять их в органы социальной защиты - сроки их предоставления продляются автоматически.

Но как быть тем, кто только сейчас стал льготополучателем и должен уведомить об этом отделы соцвыплат? В условиях самоизоляции каждый выход из дома, а тем более в людное место, может привести к неприятным последствиям.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля, в условиях ограничительных мер по нераспространению COVID-19, в отделах социальных выплат МКУ "Центр социальных выплат" организован прием документов на предоставлением мер социальной поддержки в следующем порядке:

- по понедельникам заявители имеют возможность предоставить заявления и необходимые документы лично в специально выделенном помещении отделов через почтовый ящик;

- можно подать заявление (скан-копию) с необходимым пакетом документов (скан-копий) на предоставление мер социальной поддержки без личного обращения в отделы при помощи Единого портала государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru) либо почты.

Если есть вопросы, то можно позвонить по телефонам:

ИСТОЧНИК KP.RU