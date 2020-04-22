2020-04-22T14:11:27+03:00
Общество

Как ярославцам оформить льготы на комуслуги во время самоизоляции?

Меры социальной поддержки можно получить двумя способами
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Меры социальной поддержки можно получить двумя способамиМеры социальной поддержки можно получить двумя способамиФото: Полина Вачнадзе
Изменить размер текста:

В связи с пандемией, вызванной распространением коронавируса по России, россиянам на полгода продлили все социальные выплаты и пособия. Что это значит? Если вы являетесь получателем каких-либо льгот, то в ближайшие шесть месяцев вам не нужно собирать все необходимые бумаги и предоставлять их в органы социальной защиты - сроки их предоставления продляются автоматически.

Но как быть тем, кто только сейчас стал льготополучателем и должен уведомить об этом отделы соцвыплат? В условиях самоизоляции каждый выход из дома, а тем более в людное место, может привести к неприятным последствиям.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля, в условиях ограничительных мер по нераспространению COVID-19, в отделах социальных выплат МКУ "Центр социальных выплат" организован прием документов на предоставлением мер социальной поддержки в следующем порядке:

- по понедельникам заявители имеют возможность предоставить заявления и необходимые документы лично в специально выделенном помещении отделов через почтовый ящик;

- можно подать заявление (скан-копию) с необходимым пакетом документов (скан-копий) на предоставление мер социальной поддержки без личного обращения в отделы при помощи Единого портала государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru) либо почты.

Если есть вопросы, то можно позвонить по телефонам:

. Фото: Мэрия Ярославля

.Фото: Мэрия Ярославля

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разгул стихии в Ярославской области: ветер не стихает
Статистика по возрастам: кто чаще заболевает коронавирусом в Ярославской области
Как ярославцам оформить льготы на комуслуги во время самоизоляции?
В Переславле сменили поставщика продуктовых наборов для школьников
В Тутаеве закроют еще один детский сад
Группа «Агата Кристи» проведет онлайн-концерт при поддержке Wink
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: число заболевших увеличилось на 41 человека
Первый умерший от коронавируса в Ярославской области: мужчине было 69 лет
В Ярославской области ребенок получил серьезные травмы на детской площадке
В Рыбинске парки и скверы обработают от клещей
В Ярославле на пешеходном переходе сбили подростка
В детсаду Тутаева закрыли группы из-за больного коронавирусом родителя
В Ярославле в анализах умершей медсестры нашли коронавирус
В соловьевской больнице Ярославля по-новому диагностируют пациентов
Ярославские следователи проверят, почему ушла из дома 13-летняя девочка
Ярославское МЧС предупреждает: в регионе ожидается усиление ветра
В Тутаеве закрыли отделение больницы
В центре Ярославля столкнулись две машины: пострадали четыре человека
Суд обязал мэрию Ярославля привести в порядок дорогу в Ленинском районе
Ярославцы могут озвучить книги для детей с плохим зрением