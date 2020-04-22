Группа «Агата Кристи» проведет онлайн-концерт при поддержке Wink

22 Апр 2020 2020-04-22T12:40:03+03:00

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Всех, кто скучает по прогулкам, живому общению, городским активностям, приглашаем на грандиозное онлайн-шоу Вадима Самойлова («Агата Кристи»), которое пройдет 22 апреля в прямом эфире из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Это будет живой полноценный концерт: большая сцена, профессиональный свет и звук, а на широких экранах позади артиста — яркое видеошоу, которое сопровождает все сольные выступления Вадима Самойлова. Задействованы передовые технические решения: Вадим будет выступать на сцене в Екатеринбурге, а музыканты аккомпанировать ему из Москвы и

Санкт-Петербурга.

Трансляция концерта состоится при поддержке видеосервиса Wink в среду, 22 апреля, начало в 18 часов (время московское) на платформе 100gorodov.ru (лучше заранее пройти однокликовую регистрацию по ссылке). После онлайн-трансляции запись концерта будет доступна в видеосервисе Wink. Для зрителей будет открыта виртуальная фан-зона: 100 человек получат приглашение в нее при помощи трансляции в Zoom (условия участия в фан- зоне доступны здесь). Также будет запущен виртуальный амфитеатр и партер в режиме телеграм-канала и чат-бота.

По словам Вадима Самойлова, сегодня мир столкнулся с большим вызовом.

- В то время, когда все вынуждены быть добровольно разъединены, чтобы уменьшить угрозу, я очень рад, что у нас, деятелей культуры, благодаря прогрессу есть современные технические средства. Они позволят нам обратиться к каждому из вас, достучаться до каждого сердца и разделить с вами надежды и уверенность в завтрашнем дне. Концерт посвящен именно этому — надежде на будущее, уверенности в том, что все будет хорошо, что мы справимся с любыми испытаниями», — подчеркнул музыкант.

Всероссийская акция «Уличные музыканты» проходит по инициативе Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ).