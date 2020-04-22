В Переславле сменили поставщика продуктовых наборов для школьников

22 Апр 2020 2020-04-22T13:27:11+03:00

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Поводом проверки продуктовых наборов для школьников в Переславле стали многочисленные жалобы родителей: по их словам, цены на продукты, указанные в перечне, были явно завышены, а состав "корзины" довольно скуден.

- Был проведен полный сбор данных и объективный анализ ситуации. В результате с поставщиками – организаторами питания достигнута договоренность о расширении перечня продуктов и передачи их родителям, - сказал глава администрации Переславля Валерий Астраханцев.

Правда, поставщик уже другой. С тем организатором, который занимался поставкой продуктов и формированием наборов на первом этапе, контракт расторгнут. На второй этап выдачи продуктовых наборов ребятам-льготникам уже заключены контракты с новым поставщиком.

Помимо этого, принято решение о о привлечении к дисциплинарной ответственности человека, который не проконтролировал процесс выдачи продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU