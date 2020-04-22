В Ярославской области ребенок получил серьезные травмы на детской площадке
Состояние подростка оценивается как тяжелое
По факту произошедшего проводится доследственная проверкаФото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером во вторник, 21 апреля, 13-летняя жительница Пошехонья, играя на детской площадке, которая находится у одной из школ, получила черепно-мозговую травму. Девочку срочно доставили в больницу и прооперировали. На данный момент состояние подростка оценивается как тяжелое.
- По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
По предварительной информации, детская площадка была закрыта. Ребенок проник на территорию школы самовольно.
ИСТОЧНИК KP.RU