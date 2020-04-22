2020-04-22T10:24:30+03:00
Общество

В Рыбинске парки и скверы обработают от клещей

Работы проведут в два этапа
Светлана Крутикова
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Первый этап обработки начнется 23 апреляПервый этап обработки начнется 23 апреляФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» проведет обработку 18 территорий от клещей. В списке - парки, скверы, стадионы и зеленые зоны города. Работы пройдут в два этапа. Первый начнется 23 апреля, а на 22 мая запланировали повторную обработку.

- Это плановые ежегодные работы. Ограничительные меры, которые сейчас действуют, закончатся, городские парки откроют для прогулок, и они должны быть безопасны для посещения. Своевременная обработка поможет уменьшить количество клещей в период наибольшей активности, - рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

На обработанных территориях в течение трех дней гулять нельзя. О проведенных работах жителей города проинформируют объявлениями и сигнальными аншлагами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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