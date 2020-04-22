В Ярославле на пешеходном переходе сбили подростка

22 Апр 2020 2020-04-22T09:55:49+03:00

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Вчера, 21 апреля, около 8 часов утра на улице Маяковского в Заволжском районе произошло на ДТП. По предварительной информации, 31-летний водитель автомашины «ВАЗ-21073» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнего ребенка. Подростка доставили в больницу.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Госавтоинспекция рекомендует родителям напоминать детям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и прикреплять к верхней одежде световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU