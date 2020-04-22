2020-04-22T09:55:49+03:00
Происшествия

В Ярославле на пешеходном переходе сбили подростка

Ребенка доставили в больницу
Светлана Крутикова
Поделиться:
По факту произошедшего проводится проверкаПо факту произошедшего проводится проверкаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Вчера, 21 апреля, около 8 часов утра на улице Маяковского в Заволжском районе произошло на ДТП. По предварительной информации, 31-летний водитель автомашины «ВАЗ-21073» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнего ребенка. Подростка доставили в больницу.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Госавтоинспекция рекомендует родителям напоминать детям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и прикреплять к верхней одежде световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Статистика по возрастам: кто чаще заболевает коронавирусом в Ярославской области
Как ярославцам оформить льготы на комуслуги во время самоизоляции?
В Переславле сменили поставщика продуктовых наборов для школьников
В Тутаеве закроют еще один детский сад
Группа «Агата Кристи» проведет онлайн-концерт при поддержке Wink
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: число заболевших увеличилось на 41 человека
Первый умерший от коронавируса в Ярославской области: мужчине было 69 лет
В Ярославской области ребенок получил серьезные травмы на детской площадке
В Рыбинске парки и скверы обработают от клещей
В Ярославле на пешеходном переходе сбили подростка
В детсаду Тутаева закрыли группы из-за больного коронавирусом родителя
В Ярославле в анализах умершей медсестры нашли коронавирус
В соловьевской больнице Ярославля по-новому диагностируют пациентов
Ярославские следователи проверят, почему ушла из дома 13-летняя девочка
Ярославское МЧС предупреждает: в регионе ожидается усиление ветра
В Тутаеве закрыли отделение больницы
В центре Ярославля столкнулись две машины: пострадали четыре человека
Суд обязал мэрию Ярославля привести в порядок дорогу в Ленинском районе
Ярославцы могут озвучить книги для детей с плохим зрением