В соловьевской больнице Ярославля по-новому диагностируют пациентов

21 Апр 2020 2020-04-21T17:14:46+03:00

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Из-за напряженной ситуации с коронавирусом, в больнице имени Соловьева ввели новый алгоритм работы по диагностике пациентов с внебольничной пневмонией.

На территории приемного покоя открыли бокс-изолятор, там медики осматривают пациентов на наличие симптомов ОРВИ и измеряют температуру. Кроме того, в лечебном учреждении регулярно проводится дезинфекция, в том числе и в кабинете компьютерной томографии. Томограф дезинфицируют после каждого пациента сотрудниками в противочумных костюмах. Обеззараживается воздух и все поверхности, причем, это может делаться по несколько раз

в день. Особенно тщательно убирают помещения, где находились люди с подозрением на COVID-19.

Не смотря на то, что в настоящее время два отделения больницы закрыты на карантин, оказание травматологической помощи не прекращалось и продолжает оказываться в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU