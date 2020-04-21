2020-04-21T16:21:49+03:00
Общество

Ярославские следователи проверят, почему ушла из дома 13-летняя девочка

Подростка искали целые сутки и нашли в соседнем городе
Полина Вачнадзе
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Девочку нашли в соседнем городе. ФОТО: группа ДПСО "Зов" Углич ВКонтактеДевочку нашли в соседнем городе. ФОТО: группа ДПСО "Зов" Углич ВКонтакте
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Кристина Ш. ушла из дома в Угличе в воскресенье, 19 апреля. Около суток о ее местонахождении ничего не было известно, девочку искали и родные, и полиция, и добровольцы. Нашли подростка сотрудники правоохранительных органов, как они сообщают, в соседнем городе.

Следователи и криминалисты Следственного комитета РФ по Ярославской области вместе с полицейскими выехали по месту жительства подростка, опросили ее родственников.

- Проводились мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время подростка опросит следователь Следственного комитета. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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