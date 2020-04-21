Ярославское МЧС предупреждает: в регионе ожидается усиление ветра
Порывы могут достигать 18 метров в секунду
Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. ФОТО: пресс-служба Главного управления МЧС России по Ярославской области
Изменить размер текста:
По данным Ярославского ЦГМС, завтра, 22 апреля, утром и днем в отдельных районах области ожидается усиление северного ветра. Порывы могут достигать 18 метров в секунду.
Сотрудники МЧС предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением ветхих крыш и конструкций, нарушением в системе ЖКХ, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ. Также из-за сильного ветра возможны обрывы линий электропередач и линий связи.
Будьте предельно внимательны и осторожны!
ИСТОЧНИК KP.RU