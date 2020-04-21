2020-04-21T15:31:09+03:00
Общество

Ярославское МЧС предупреждает: в регионе ожидается усиление ветра

Порывы могут достигать 18 метров в секунду
Светлана Крутикова
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Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. ФОТО: пресс-служба Главного управления МЧС России по Ярославской областиПорывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. ФОТО: пресс-служба Главного управления МЧС России по Ярославской области
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По данным Ярославского ЦГМС, завтра, 22 апреля, утром и днем в отдельных районах области ожидается усиление северного ветра. Порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Сотрудники МЧС предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением ветхих крыш и конструкций, нарушением в системе ЖКХ, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ. Также из-за сильного ветра возможны обрывы линий электропередач и линий связи.

Будьте предельно внимательны и осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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