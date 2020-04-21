В Тутаеве закрыли отделение больницы

21 Апр 2020 2020-04-21T15:17:01+03:00

В терапии находятся пять пациентов и три сотрудника больницы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Тутаевской районной больнице приостановили госпитализацию в отделение терапии. Оно закрывается на 14-дневный карантин.

Причина - у одного из медицинских работников отделения экспресс-тест показал положительный результат на коронавирусную инфекцию.

На данный момент в терапии находятся пять пациентов и три сотрудника больницы. Все они обследованы, пациенты продолжают лечение в обычном порядке. В ближайшие две недели больных, которые должны были быть доставлены в терапевтическое отделение, будут госпитализировать в другое отделение Тутаевской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU