В Тутаеве закрыли отделение больницы
Там приостановлена госпитализация
В терапии находятся пять пациентов и три сотрудника больницыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:
В Тутаевской районной больнице приостановили госпитализацию в отделение терапии. Оно закрывается на 14-дневный карантин.
Причина - у одного из медицинских работников отделения экспресс-тест показал положительный результат на коронавирусную инфекцию.
На данный момент в терапии находятся пять пациентов и три сотрудника больницы. Все они обследованы, пациенты продолжают лечение в обычном порядке. В ближайшие две недели больных, которые должны были быть доставлены в терапевтическое отделение, будут госпитализировать в другое отделение Тутаевской ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU