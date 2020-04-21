В центре Ярославля столкнулись две машины: пострадали четыре человека
Вчера, 20 апреля, около 11 часов вечера на улице Володарского произошло ДТП. Автомобиль «Шкода» под управлением 21-летнего молодого человека столкнулся с «Ауди», за рулем которого был 32-летний мужчина.
В результате аварии пострадали четыре человека. Это водитель и пассажир «Шкоды», а также два пассажира второй машины. Всех пострадавших доставили в больницу, они нуждаются в амбулаторном лечении.
- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU