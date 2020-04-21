2020-04-21T14:24:57+03:00
Общество

Суд обязал мэрию Ярославля привести в порядок дорогу в Ленинском районе

Речь идет об участке дороги на пересечении проспекта Октября и улицы Чкалова
Светлана Крутикова
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Суд обязал привести в порядок участок на пересечении проспекта Октября и улицы ЧкаловаСуд обязал привести в порядок участок на пересечении проспекта Октября и улицы ЧкаловаФото: Прокуратура Ярославской области
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Ленинский районный суд Ярославля по заявлению прокуратуры обязал мэрию города привести в порядок участок дороги на пересечении проспекта Октября и улицы Чкалова.

Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки правоохранителей. Прокуратура установила, что на указанном участке есть выбоины в асфальте, нет горизонтальной дорожной разметки и пешеходный переход не оборудован ограничивающими ограждениями. Данные нарушения представляют опасность для жизни и здоровья всех участников дорожного движения.

- Прокурор Ленинского района направил в суд заявление в адрес мэрии города с требованием привести участок дороги в порядок. Суд иск удовлетворил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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