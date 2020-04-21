Суд обязал мэрию Ярославля привести в порядок дорогу в Ленинском районе
Ленинский районный суд Ярославля по заявлению прокуратуры обязал мэрию города привести в порядок участок дороги на пересечении проспекта Октября и улицы Чкалова.
Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки правоохранителей. Прокуратура установила, что на указанном участке есть выбоины в асфальте, нет горизонтальной дорожной разметки и пешеходный переход не оборудован ограничивающими ограждениями. Данные нарушения представляют опасность для жизни и здоровья всех участников дорожного движения.
- Прокурор Ленинского района направил в суд заявление в адрес мэрии города с требованием привести участок дороги в порядок. Суд иск удовлетворил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU