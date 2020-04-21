2020-04-21T13:58:03+03:00
Звезды

Ярославцы могут озвучить книги для детей с плохим зрением

Стартует акция "Подари голос книге"
Полина Вачнадзе
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Ярославцы могут озвучить книги для детей с плохим зрениемЯрославцы могут озвучить книги для детей с плохим зрениемФото: Правительство Ярославской области
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Каждый житель Ярославской области может помочь детям, у которых есть проблемы со зрением, приобщиться к миру книг. Жителей региона приглашают принять участие в акции "Подари голос книге": озвучить любое произведение из списка "Литература народов России детям" или другие книги для чтения вслух и звукозаписи.

– Проект направлен на расширение аудио-фонда детской литературы на адаптивных носителях с учетом особых читательских запросов, – отметила директор департамента культуры Марина Васильева. – Также целью акции является привлечение внимания к проблемам детей с нарушениями зрения.

Принимаются и индивидуальные, и коллективные работы. Чтецом может стать любой желающий от 16 лет. Итоги акции подведут в ноябре этого года.

Лучшие озвученные книги издадут в доступном для инвалидов по зрению формате.

Заявку на участие нужно подать до 1 июня, аудиозаписи будут приниматься до 1 сентября. Их можно отправить на электронную почту yarlib.akciya@yandex.ru или в Ярославскую областную специальную библиотеку: 150049, Ярославль, ул. Рыбинская, д.53/38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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