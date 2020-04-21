2020-04-21T12:47:59+03:00
Общество

В Ярославле запускают новый проект «Знай наших!»

Это проект про людей, про их историю, жизнь, идеи, открытия
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Группа компаний «Волга групп», проект «Пир на Волге», Ярославское Конвеншн бюро и

Ассоциация кулинаров Ярославской области представляют новый коммуникационный

проект «Знай наших!» Это проект про людей, которые живут и работают рядом с нами и

делают этот мир лучше!

Ярославские повара, ремесленники, врачи, музыканты, ученые, предприниматели, люди

искусства, фермеры. Те, кто создают Ярославль и Ярославскую область, наш колорит,

аутентичность, атмосферу и даже экономику. Их живые мастер-классы, их рецепты, их

истории, их достижения и открытия, и даже их контакты. Тех, кто мастерит, учит,

помогает другим, готовит, выращивает, хочет угостить весь мир лучшими ярославскими

продуктами! Те самые «светлые люди», на которых именно сейчас можно и нужно

смотреть, поддерживать, чтобы понять, что #счастьюбыть!

У проекта две задачи: рассказать об этих людях, прежде всего себе самим, тем, кто живет

в Ярославской области. И тем самым — поддержать их в эти нелегкие времена.

А вторая задача: благодаря историям этих людей, благодаря историям про то, что они

делают, рассказать про Ярославль, про область всей стране в он-лайне, в социальных

сетях, в СМИ. Рассказать так, чтобы как можно больше потенциальных туристов узнали о

нас и захотели приехать.

Авторы проекта призывают всех жителей Ярославской области, а также друзей и

партнеров, а особенно тех, кто имеет большую аудиторию в социальных сетях: блоггеров,

селебрети, СМИ присоединиться и поддержать проект «Знай наших!». Только создав

большое коммьнити, можно помочь каждому конкретному бизнесу, делателю, человеку. А

кроме того, территория сможет обратить на себя внимание в условиях будущей

конкуренции за внутреннего туриста.

Чтобы в итоге, каждый житель России сказал: я #едувярославль!

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