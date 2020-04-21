В Ярославле запускают новый проект «Знай наших!»
Группа компаний «Волга групп», проект «Пир на Волге», Ярославское Конвеншн бюро и
Ассоциация кулинаров Ярославской области представляют новый коммуникационный
проект «Знай наших!» Это проект про людей, которые живут и работают рядом с нами и
делают этот мир лучше!
Ярославские повара, ремесленники, врачи, музыканты, ученые, предприниматели, люди
искусства, фермеры. Те, кто создают Ярославль и Ярославскую область, наш колорит,
аутентичность, атмосферу и даже экономику. Их живые мастер-классы, их рецепты, их
истории, их достижения и открытия, и даже их контакты. Тех, кто мастерит, учит,
помогает другим, готовит, выращивает, хочет угостить весь мир лучшими ярославскими
продуктами! Те самые «светлые люди», на которых именно сейчас можно и нужно
смотреть, поддерживать, чтобы понять, что #счастьюбыть!
У проекта две задачи: рассказать об этих людях, прежде всего себе самим, тем, кто живет
в Ярославской области. И тем самым — поддержать их в эти нелегкие времена.
А вторая задача: благодаря историям этих людей, благодаря историям про то, что они
делают, рассказать про Ярославль, про область всей стране в он-лайне, в социальных
сетях, в СМИ. Рассказать так, чтобы как можно больше потенциальных туристов узнали о
нас и захотели приехать.
Авторы проекта призывают всех жителей Ярославской области, а также друзей и
партнеров, а особенно тех, кто имеет большую аудиторию в социальных сетях: блоггеров,
селебрети, СМИ присоединиться и поддержать проект «Знай наших!». Только создав
большое коммьнити, можно помочь каждому конкретному бизнесу, делателю, человеку. А
кроме того, территория сможет обратить на себя внимание в условиях будущей
конкуренции за внутреннего туриста.
Чтобы в итоге, каждый житель России сказал: я #едувярославль!