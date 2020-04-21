2020-04-21T13:34:18+03:00
Общество

В Ярославле сотрудникам магазина с трудом, но выплатили зарплату

Долг составил 700 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Долг был взыскан в полном объемеДолг был взыскан в полном объеме
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Фирма задолжала своим работникам - сотрудникам магазина автозапчастей - более 700 тысяч рублей заработной платы. На основании этого судебные приставы возбудили исполнительные производства о взыскании денег в пользу физических лиц с фирмы-должника.

Однако в установленный срок руководство компании даже не подумало расплатиться со своими сотрудниками.

- Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании денежных средств, которые находились на расчетном счете должника в банке. Данная мера принудительного исполнения позволила погасить задолженность по заработной плате. 700 тысяч рублей были выплачены работникам магазина, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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