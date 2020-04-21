В Ярославле понизился индекс самоизоляции

21 Апр 2020 2020-04-21T12:25:00+03:00

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В Ярославле вновь понизился индекс самоизоляции. На данный момент он составляет 2,1 балла. Это значит, что на улицах города очень много людей. И все же он выше, чем в докороновирусный период: до введения режима самоизоляции в это же время индекс находился на отметке 0,4 балла.

Максимальной своей отметки в Ярославле индекс самоизоляции достиг 5 апреля: тогда он составил 4 балла и улицы города действительно были пусты. Но уже 6 апреля он резко упал до 2,8 баллов.

Судя по статистике, ярославцы выходят на улицы в основном в будние дни. В выходные же честно стараются сидеть дома: 12 и 13 апреля индекс находился на отметках 3,4 и 3,6 баллов соответственно. 18 и 19 апреля, несмотря на праздничные дни, показатели были те же самые. Жители города все же прислушались к просьбам врачей и властей и остались дома.

ИСТОЧНИК KP.RU