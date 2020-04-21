2020-04-21T12:10:34+03:00
Происшествия

Жителя Ярославской области будут судить за привлечение несовершеннолетнего к преступлению

Старший "товарищ" подговорил друга пойти на кражу
Полина Вачнадзе
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Старшему молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободыСтаршему молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Некрасовском районе полиция завершила расследование уголовного дела. Обвиняемый - 19-летний местный житель. Ему вменяется кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

- По версии следствия, обвиняемый, зная, что его знакомому нет еще 18 лет, вовлек его в хищение металла с двух участков садового товарищества. Похищенное молодые люди сдачи в пункт приема черного металла, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Уголовное дело направлено в Некрасовский районный суд для рассмотрения. Старшему молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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