В Ярославской области количество больных коронавирусом выросло на 43 человека

21 Апр 2020 2020-04-21T11:10:12+03:00

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За сутки количество зараженных коронавирусом в Ярославской области увеличилось сразу на 43 человека. Два человека - в крайне тяжелом состоянии, они находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. У одного ярославца состояние тяжелое, он на кислородной поддержке. У 34 человек врачи оценивают состояние как средней тяжести, у 133 жителей региона - как удовлетворительное.

- Наши медики вылечили еще пятерых заболевших коронавирусом. С начала периода их уже 17. Спасибо врачам, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Статистика на 21 апреля такова:

- заболевших с начала периода - 187: Ярославль - 72, Гаврилов-Ямский район – 43; Рыбинск - 18; Переславский городской округ - 15, Тутаевский район - 12, Рыбинский район - 10, Даниловский район – 6, Ростовский район - 3, Ярославский район – 3, Угличский район – 2,Некоузский район – 2, Борисоглебский район – 1;

- выздоровевших - 17 человек;

- на лечении – 170 человек;

- лабораторных исследований за сутки - 663;

- на обязательной изоляции – 109 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU