ВТБ в Ярославле выдал первый ипотечный кредит под 6,5%

21 Апр 2020 2020-04-21T10:46:57+03:00

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Клиент приобрел квартиру стоимостью 1,5 млн рублей.

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой 6,5%. "Ипотека с господдержкой 2020" позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита для ярославского региона составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

- ВТБ быстро включился в реализацию новой программы. В текущей ситуации клиентам особенно важна уверенность в возможности приобрести качественное жилье на льготных условиях, поэтому мы уже начали выдавать первые кредиты в регионе. Уверены, что и строительным компаниям запуск программы позволит восстановить отложенный из-за самоизоляции спрос на покупку квартир, -

отметил Управляющий ВТБ в Ярославской области Илья Гофтман.