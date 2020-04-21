2020-04-21T10:40:06+03:00
Общество

В Ярославле пенсионный фонд отказал ветерану войны в выплатах

88-летний ярославец обратился в прокуратуру
Полина Вачнадзе
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Дело пока не рассмотреноДело пока не рассмотреноФото: Александр ГЛУЗ
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Прокуратура Ярославля провела проверку по обращению 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны. По Указу Президента РФ, всем инвалидам и участникам войны ко Дню Победы положена выплата 10 тысяч рублей, а к 75-летию Великой Победы еще одна, в размере 75 тысяч. К участникам войны относятся и те, кто с 1 января 1944-го по 31 декабря 1951 года участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья

на Украине, в Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии. 88-летний ярославец, и это подтверждено справкой из архива внутренних войск по Украинской ССР и Молдавской ССР в 1951 году участвовал в боевых операциях по ликвидации нацподполья.

- Соответственно отказ Пенсионного Фонда в единовременной выплате заявителю на том основании, что он не относится к ветеранам, имеющим непосредственное отношение к событиям, происходившим в период войны с 1941 по 1945 годы, является необоснованным, поскольку Указом Президента РФ такое ограничение круга лиц, имеющих право на единовременную выплату, не установлено, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В Красноперекопский суд был направлен иск о признании за ветераном права на выплаты. Он пока еще не рассмотрен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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