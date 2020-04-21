В ДТП в Ярославской области погибла 20-летняя девушка
Проводится проверка
В ДТП погибла 20-летняя девушка. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
Изменить размер текста:
Вчера, 20 апреля, около 10 часов вечера на 134 километре трассы Москва-Холмогоры в Переславском районе произошло ДТП. «ВАЗ-2109» и «Форд» не поделили дорогу.
- В результате столкновения пострадал пассажир «девятки». 20-летнюю девушку доставили в больницу. К несчастью, от полученных травм она скончалась, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
На место аварии выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU