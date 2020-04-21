2020-04-21T09:53:13+03:00
Происшествия

В Рыбинске сгорел заводской цех

Пожар начался вечером 20 апреля
Полина Вачнадзе
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Сгорело оборудование. ФОТО: МЧС Ярославль ТвиттерСгорело оборудование. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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Сообщение о пожаре внутри цеха завода на улице Луговой дом 7 в Рыбинске на пульт поступило в 18.17 20 апреля. На место выехали 7 спецмашин и 28 человек личного состава.

Ликвидировать возгорание удалось только спустя три часа, в 21.32. Как сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Ярославской области, внутри цеха полностью уничтожено имущество на площади в 200 квадратных метров. К счастью, при пожаре никто не пострадал, удалось обойтись без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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