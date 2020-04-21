В Рыбинске сгорел заводской цех
Пожар начался вечером 20 апреля
Сгорело оборудование. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
Изменить размер текста:
Сообщение о пожаре внутри цеха завода на улице Луговой дом 7 в Рыбинске на пульт поступило в 18.17 20 апреля. На место выехали 7 спецмашин и 28 человек личного состава.
Ликвидировать возгорание удалось только спустя три часа, в 21.32. Как сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Ярославской области, внутри цеха полностью уничтожено имущество на площади в 200 квадратных метров. К счастью, при пожаре никто не пострадал, удалось обойтись без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU