В Рыбинске начал работу телефон доверия для родителей

21 Апр 2020 2020-04-21T09:21:02+03:00

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Сотрудники «Центра помощи детям» окажут психологическую помощь родителям несовершеннолетних. Обсудить со специалистами волнующие вопросы можно, позвонив по номеру 22-04-39 (с 10 до 14 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья).

- Обратиться за помощью можно, если человек испытывает негативные эмоции, находясь на самоизоляции, если не удовлетворяют отношения с детьми. Если возникают сложности при сопровождении дистанционного обучения своего ребенка, беспокоят вопросы развития и обучения. А также если просто необходимы слова поддержки, - пояснили специалисты Центра.

Кроме того, в Ярославской области работает региональный телефон доверия: 8-800-2000-122. Звонить можно с 9 до 17 часов ежедневно, кроме выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU