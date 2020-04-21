2020-04-21T09:21:02+03:00
Общество

В Рыбинске начал работу телефон доверия для родителей

Психологи помогут разобраться с вопросами развития и обучения
Светлана Крутикова
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Психологи помогут родителям несовершеннолетнихПсихологи помогут родителям несовершеннолетнихФото: Администрация Рыбинска
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Сотрудники «Центра помощи детям» окажут психологическую помощь родителям несовершеннолетних. Обсудить со специалистами волнующие вопросы можно, позвонив по номеру 22-04-39 (с 10 до 14 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья).

- Обратиться за помощью можно, если человек испытывает негативные эмоции, находясь на самоизоляции, если не удовлетворяют отношения с детьми. Если возникают сложности при сопровождении дистанционного обучения своего ребенка, беспокоят вопросы развития и обучения. А также если просто необходимы слова поддержки, - пояснили специалисты Центра.

Кроме того, в Ярославской области работает региональный телефон доверия: 8-800-2000-122. Звонить можно с 9 до 17 часов ежедневно, кроме выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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