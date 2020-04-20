2020-04-20T21:01:24+03:00
Общество

Работающим ярославцам старше 65 лет оформят еще один больничный

Это касается только тех пенсионеров, кто не перешел на удаленку или не взял отпуск
Светлана Крутикова
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Оформить больничный можно дистанционно. ФОТО: группа Коронавирус. Оперштаб Ярославской области во ВКонтактеОформить больничный можно дистанционно. ФОТО: группа Коронавирус. Оперштаб Ярославской области во ВКонтакте
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Работающие жители региона старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, получат еще один больничный. Такую возможность предоставят тем пенсионерам, кто не перешел на дистанционную работу или не взял отпуск. Оформить листок нетрудоспособности на период с 20 по 30 апреля можно дистанционно.

- Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы, - заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

ФСС просит работодателей Ярославской области оперативно представить необходимую информацию. Сделать это можно в электронном виде через программы по сдаче отчетности или через личный кабинет страхователя на портале Фонда.

Информационно-разъяснительные материалы размещены на сайте Фонда в разделе «65+». Кроме того, получить консультацию можно по телефону горячей линии (4852) 59-46-29 или в группе во ВКонтакте vk.com/fss_yaroslavl.

ИСТОЧНИК KP.RU

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